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В районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», сообщило Минобороны.

Кроме того, российская армия нанесла поражения живой силе и военной технике противника в 118 районах. Всего за сутки на херсонском направлении ВСУ потеряли более 50 военнослужащих и 12 автомобилей.

Средствами ПВО также были уничтожены 19 беспилотников в районах населенных пунктов Казачьи Лагери, Новая Каховка и Корсунка Херсонской области, а также Романовское и Червоногорка Запорожской области.

Накануне Минобороны сообщило, что потери ВСУ на херсонском направлении противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих. Кроме того, были уничтожены три автомобиля и гаубица Д-30.

В тот же день ведомство отчиталось, что российские военные нанесли удар по складу с артиллерией и боеприпасами украинских войск в Черниговской области. Удар нанесли по складу близ города Прилуки, который расположен в 150 км от границы с Курской областью. В нем есть военный городок.

1 октября Минобороны сообщало, что российские военные поразили другой склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на херсонском направлении — в населенном пункте Снигиревка Николаевской области.