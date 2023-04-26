Москалькова назвала тяжелоранеными военных, переданных Киеву сверх обмена

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Дополнительно к обмену 40 военных российская сторона вернула Украине еще четверых тяжелораненых солдат ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Четырех тяжелораненых военнослужащих ВСУ Министерство обороны России, руководствуясь принципом гуманности, вернуло сверх обмена 40 на 40», — написала Москалькова.

26 апреля украинская сторона сообщила о возвращении в результате обмена 42 военнопленных и двух гражданских. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, среди них 36 рядовых и сержантов, шесть офицеров и двое гражданских.

Российская сторона сообщила о возвращении из плена 40 военнослужащих, которым в плену «грозила смертельная опасность».