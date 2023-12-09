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Военная операция на Украине ,  
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Власти Херсона сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Власти Херсона: в городе поврежден объект критической инфраструктуры
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Военная операция на Украине

В подконтрольном Украине городе Херсоне объект критической инфраструктуры получил повреждения, сообщили руководитель украинской областной военной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Киеве и области прозвучали взрывы
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

В ночь на 9 декабря в Херсоне и Николаеве звучали взрывы. После этого в Херсоне начались перебои с электричеством. По словам председателя городской военной администрации Романа Мрочко, 46-летняя женщина получила травму головы.

Теги
Херсон взрывы Украина критическая инфраструктура
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