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Польша сообщила о закупке Украиной 100 БТР Rosomak на средства США и ЕС

Премьер Моравецкий: Украина закупит у Польши 100 БТР Rosomak на средства США и ЕС
Моравецкий сообщил, что накануне он получил заказ Киева на 100 БТР Rosomak, которые будут оплачены из средств США и ЕС
Бронетранспортёр Rosomak
Бронетранспортёр Rosomak (Фото: Darek Delmanowicz / EPA / ТАСС)

Украина приобретет у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak на американские и европейские средства, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Вчера (31 марта. — РБК) я получил от премьера Украины Дениса Шмыгаля заказ на 100 Rosomak, которые здесь производятся», — сказал он, выступая на заводе Rosomak в Семяновицах-Сленске.

По словам Моравецкого, оплата за эти Rosomak будет осуществлена «из выделяемых европейских средств, а также из американских средств, которые получает Украина». Как отметил польский премьер, развитие польской оборонной промышленности «набирает обороты», а в ближайшее время ожидаются новые заказы.

БТР Rosomak («Росомаха») — польская версия бронетранспортера AMV, созданного финским Patria Vehicles. Боевая машина с колесной формулой 8×8 оснащена основным 30-мм орудием ATK Mk 44 и 7,62-мм пулеметом UKM-2000 C. С 2001 года в различных модификациях было выпущено свыше 900 таких БТР.

После начала российской военной операции на Украине Польша стала одной из стран — лидеров по поставкам различных типов вооружений Киеву. 24 марта Моравецкий заявил, что Варшава получит от Евросоюза «очень хорошую» компенсацию за поставленное Украине оружие. «До Пасхи компенсация составит до €300 млн. А потом будут очередные €500–600 млн в будущие месяцы», — отметил он.

Позже он заявил, что Польша выставила Евросоюзу счет на €2 млрд за поставки оружия Украине. Так, €1 млрд польская сторона должна получить на совместные закупки и финансирование оборонной промышленности и €1 млрд — на боеприпасы для Украины, подчеркнул он. «У нас есть еще немного постсоветских боеприпасов, которые нам все равно в меньшей степени понадобятся», — добавил глава польского правительства.

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Российские власти критикуют передачу вооружений Украине западными странами, настаивая, что это не помешает Москве достичь намеченных целей, но затянет конфликт.

Польша сообщила о закупке Украиной 100 БТР Rosomak на средства США и ЕС
Польша сообщила о закупке Украиной 100 БТР Rosomak на средства США и ЕС

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Польша Матеуш Моравецкий бронетранспортер поставки оружия Военная операция на Украине
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