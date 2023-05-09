Пентагон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $1,2 млрд
Украина получит от США вооружения на сумму $1,2 млрд в рамках нового пакета помощи, сообщается на сайте Пентагона. Его предоставят в рамках USAI (Ukraine Security Assistance Initiative, Инициативы о содействии безопасности Украины), то есть не из запасов Минобороны, а путем закупки у предприятий или партнеров.
Пакет состоит из:
- средств ПВО и боеприпасов к ним;
- оборудования для интеграции западных систем ПВО с украинской;
- боеприпасов для систем борьбы с дронами;
- 155-мм артиллерийских снарядов;
- средств на коммерческие услуги по созданию спутниковых снимков;
- средств для поддержки обучения солдат и обслуживания техники.
Пентагон уточнил, что этот анонс означает «начало процесса заключения контрактов для предоставления» помощи Киеву. Она получит как «критически важные» вооружения в короткие сроки, так и возможности для наращивания потенциала своих вооруженных сил в долгосрочной перспективе.
3 мая Госдепартамент США сообщил о выделении Украине еще одного пакета военной помощи, но на сумму в четыре раза меньше. Из запасов Пентагона Киев получит боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, стрелковое оружие, гаубицы, противотанковые средства и т. д. Это было 37-е по счету списание техники Минобороны США в пользу Украины с 2021 года.
В начале мая Пентагон сообщил, что всего с момента вступления в должность президента Джо Байдена (20 января 2021 года) Украина получила помощь от США на сумму $36,4 млрд, из них до военной операции России было выделено только $700 млн.
Москва осуждает поставки оружия Киеву Западом. Как считают в Кремле, такая помощь не способна изменить что-либо в ходе спецоперации, но добавит проблем и страданий украинскому народу. Кроме того, заявляли российские власти, такие поставки говорят о вовлеченности западных стран в конфликт.