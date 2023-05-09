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Пентагон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $1,2 млрд

Пентагон: администрация Байдена выделяет Украине пакет военной помощи на $1,2 млрд
Новый пакет американской военной помощи Украине включает средства ПВО и боеприпасы к ним, 155-мм артиллерийские снаряды и снаряды для борьбы с дронами. Это уже второй выделенный в мае пакет помощи от США
Фото: Hannah Beier / Getty Images
Фото: Hannah Beier / Getty Images

Украина получит от США вооружения на сумму $1,2 млрд в рамках нового пакета помощи, сообщается на сайте Пентагона. Его предоставят в рамках USAI (Ukraine Security Assistance Initiative, Инициативы о содействии безопасности Украины), то есть не из запасов Минобороны, а путем закупки у предприятий или партнеров.

Пакет состоит из:

  • средств ПВО и боеприпасов к ним;
  • оборудования для интеграции западных систем ПВО с украинской;
  • боеприпасов для систем борьбы с дронами;
  • 155-мм артиллерийских снарядов;
  • средств на коммерческие услуги по созданию спутниковых снимков;
  • средств для поддержки обучения солдат и обслуживания техники.

Пентагон уточнил, что этот анонс означает «начало процесса заключения контрактов для предоставления» помощи Киеву. Она получит как «критически важные» вооружения в короткие сроки, так и возможности для наращивания потенциала своих вооруженных сил в долгосрочной перспективе.

3 мая Госдепартамент США сообщил о выделении Украине еще одного пакета военной помощи, но на сумму в четыре раза меньше. Из запасов Пентагона Киев получит боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, стрелковое оружие, гаубицы, противотанковые средства и т. д. Это было 37-е по счету списание техники Минобороны США в пользу Украины с 2021 года.

В начале мая Пентагон сообщил, что всего с момента вступления в должность президента Джо Байдена (20 января 2021 года) Украина получила помощь от США на сумму $36,4 млрд, из них до военной операции России было выделено только $700 млн.

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Москва осуждает поставки оружия Киеву Западом. Как считают в Кремле, такая помощь не способна изменить что-либо в ходе спецоперации, но добавит проблем и страданий украинскому народу. Кроме того, заявляли российские власти, такие поставки говорят о вовлеченности западных стран в конфликт.

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