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Минобороны сообщило о попытке атаки украинского беспилотника под Тулой

Минобороны: атаку беспилотника «Стриж» в Киреевске Тульской области организовала Украина
Украинский беспилотник в Киреевске Тульской области вывели из строя средства радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны. В результате падения дрона пострадали три человека
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Украина попыталась совершить атаку с помощью беспилотника Ту-141 «Стриж» в городе Киреевск Тульской области, сообщили в Минобороны России.

Дрон упал после того, как российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» вывел его из строя, заявило военное ведомство. ПВО «надежно» защищают данное направление, отметило Минобороны.

Днем 26 марта в Киреевске произошел взрыв, источники ТАСС и «РИА Новости» указывали, что его причиной был беспилотник.

В результате инцидента пострадали три человека, сообщили РБК в минздраве региона.

Минобороны сообщило о попытке атаки украинского беспилотника под Тулой
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Тульская область беспилотники Минобороны
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