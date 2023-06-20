Шойгу назвал число атак ВСУ с начала контрнаступления
Шойгу: с 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки на российские позиции
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предприняли 263 атаки на российские позиции. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг», — заявил министр.
Украинские войска продолжают попытки наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, добавил Шойгу.
Как заявил российский президент Владимир Путин, Украина начала контрнаступление 4 июня. Позже президент Украины Владимир Зеленский тоже говорил о наступлении украинских войск. Он отмечал, что ВСУ в контрнаступлении встречают серьезное сопротивление.