Шойгу назвал число атак ВСУ с начала контрнаступления

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 91,8 (+0,16) Инвестиции, 19 июн, 16:23 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 83,99 (+0,34) Инвестиции, 19 июн, 16:23
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 14:33
Первая страна бывшего СССР легализовала однополые браки Политика, 14:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:26
Песков не стал комментировать «чувствительную тему» обмена бойцов «Азова» Политика, 14:17
Забудьте пароли: зачем бизнесу универсальный ID для пользователей Тренды, 14:17
В «Зените» назвали слухами сообщения об интересе «Ювентуса» к Малкому Спорт, 14:14
Шестой сезон «Черного зеркала». Почему сериал получился очень странным Life, 14:13
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Продавцы и менеджеры по продажам уходят: в чем ошибки подбора и адаптации Pro, 13:59
Роман Ротенберг назвал задачей СКА и сборной «играть лучше, чем «Вегас» Спорт, 13:52
Шойгу назвал число атак ВСУ с начала контрнаступления Политика, 13:51
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 13:45
Telegram оштрафовали на ₽4 млн за неудаление фейков о военной операции Общество, 13:44
Лидер «Несчастного случая» извинился за средний палец полицейскому Общество, 13:41
Дмитрий Нагиев вернется к роли Чикатило в сериале про ангарского маньяка Life, 13:36
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу назвал число атак ВСУ с начала контрнаступления

Шойгу: с 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки на российские позиции
Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Сергей Нужненко / Reuters
Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Сергей Нужненко / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предприняли 263 атаки на российские позиции. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг», — заявил министр.

Украинские войска продолжают попытки наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, добавил Шойгу.

Как заявил российский президент Владимир Путин, Украина начала контрнаступление 4 июня. Позже президент Украины Владимир Зеленский тоже говорил о наступлении украинских войск. Он отмечал, что ВСУ в контрнаступлении встречают серьезное сопротивление.

Шойгу назвал число атак ВСУ с начала контрнаступления
Шойгу назвал число атак ВСУ с начала контрнаступления

Теги
Персоны
Сергей Шойгу Минобороны ВСУ Военная операция на Украине Украина
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Нарышкин счел правильным говорить о контрнаступлении НАТО на Украине
Политика
Шойгу пригрозил Киеву ударом по центрам принятия решений
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter