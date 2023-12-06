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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на купянском направлении

Минобороны: западная группировка войск отразила три атаки штурмовиков ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российская группировка войск «Запад» отразила на купянском направлении пять атак штурмовых групп ВСУ, сообщила 6 декабря пресс-служба Минобороны России. Бои шли в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, а также озера Лиман.

«На купянском направлении грамотными действиями подразделений западной группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате боев ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк, три бронированные машины, два автомобиля и американскую гаубицу М119.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Кроме того, 6 декабря группировка «Центр» при поддержке артиллерии не дала продвинуться 5-й бригаде национальной гвардии ВСУ в районе села Григоровка ДНР. Общие потери украинской армии на краснолиманском направлении в живой силе достигли 290 военнослужащих. ВСУ потеряли также две бронированные машины, американскую САУ М109 Paladin и две чешские САУ Dana.

В сводке от 6 декабря сообщается также, что бои шли на донецком, запорожском и херсонском направлениях. Совокупные потери ВСУ в боях достигли 600 человек, уточнили в Минобороны.

Теги
Минобороны Украина ВСУ Харьковская область ДНР
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