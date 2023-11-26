Минобороны сообщило о сбитых над Азовским морем украинских ракетах С-200
Российские силы ПВО сбили две переоборудованные для поражения наземных целей украинские ракеты С-200 над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Обе ракеты, по информации ведомства, сбили около 11:00 мск.
Незадолго до появления сообщения Минобороны о сбитых ракетах движение автомобилей по Крымскому мосту было ограничено. Оно возобновилось через 11 минут.
Украинские власти неоднократно грозили уничтожить сооружение. Накануне такую угрозу высказал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.
Российское Минобороны не раз сообщало об уничтожении ракет, летящих в сторону Крыма. Об отражении одной из таких атак оно отчиталось в начале октября. Тогда, по информации оборонного ведомства, над полуостровом сбили ракету, выпущенную из ЗРК С-200, переделанного в ударный вариант.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что атаковать Крымский мост бессмысленно с военной точки зрения. С его слов, тот «давно не используется для военных перевозок».
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