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В крымском Раздольном ввели режим ЧС после удара беспилотника

В поселке Раздольное в Крыму ввели режим ЧС после удара беспилотника
Власти объявили режим ЧС в поселке Раздольном в Крыму, где утром в результате удара беспилотника погибла девочка-подросток и были повреждены четыре здания
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В поселке городского типа Раздольное в Крыму, где утром в результате удара беспилотника погибла девочка-подросток и были повреждены четыре здания, ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает правительство региона в телеграм-канале со ссылкой на главу администрации Раздольненского района Дениса Олейника.

«В пгт Раздольное введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.

О произошедшем утром 20 июля сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Позже телеканал «Крым 24» уточнил, что под удар попал поселок Раздольное. По словам корреспондента канала, повреждены здания детского центра, дома культуры, мебельный магазин и ресторан.

Телеграм-канал Baza писал, что погибшая девочка шла вместе с подругой встречать рассвет и получила множественные ранения от взрыва беспилотника, которые оказались для нее смертельными.

В Раздольном ограничили автомобильное движение по центральной улице.

Крым регулярно подвергается атакам беспилотников. Аксенов называл дроны главной угрозой, заявив, что в остальных сферах безопасность на полуострове под контролем.

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На следующий день после второй атаки на Крымский мост, которую, по данным Национального антитеррористического комитета, совершили два украинских надводных беспилотника, глава Крыма сообщил о девяти сбитых дронах на востоке полуострова. Еще 19 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, никто не пострадал, добавил он. Минобороны России заявляло о пресечении попытки удара по Крыму со стороны Украины: по данным ведомства, 17 дронов были сбиты, еще 11 — подавлены.

Кроме того, накануне, 19 июля, на военном полигоне в Кировском районе Крыма произошел пожар, из-за чего перекрыли трассу «Таврида». По словам Аксенова, там сдетонировала часть боеприпасов. Власти решили эвакуировать около 2,2 тыс. человек из четырех населенных пунктов, проживающих в радиусе 5 км от полигона. Это объяснялось «перестраховкой», по данным крымских властей, пострадавших не было.

Украинские власти третью ночь подряд сообщают об ударах по Одессе. Минобороны России назвало первый из них «ударом возмездия» за Крымский мост, утверждая, что атаки проводились по местам, где готовились теракты против России с применением беспилотных надводных аппаратов.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Крым режим ЧС беспилотники
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