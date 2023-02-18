Политика ,
0
Минобороны сообщило о взятии под контроль села Гряниковка на Харьковщине
Минобороны: российские войска взяли под контроль село Гряниковка в Харьковской области
Потери украинской армии на купянском направлении составили до 80 военных, утверждают в российском министерстве обороны
Российские силы взяли под контроль село Гряниковка в Харьковской области, сообщает Минобороны.
На купянском направлении потери украинской армии составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная гаубица «Гвоздика».
Материал дополняется