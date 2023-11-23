Минобороны отчиталось о сбитом под Херсоном украинском вертолете Ми-8

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в районе села Тягинка Херсонской области, сообщило российское Минобороны в ежедневной сводке.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — сказано в сообщении.

Всего с начала спецоперации российские силы уничтожили 537 украинских самолетов, 255 вертолетов и 9119 беспилотников, уточнили в ведомстве.

Вертолет Ми-8 имеет несколько модификаций. В основном на вооружении Воздушных сил Украины к февралю 2022 года стояли Ми-8МСБ/Ми-8МСБ-В — версии, разработанные предприятием «Мотор Сич».

Кроме того, газета Jutarnji list писала, что Хорватия собиралась передать Украине модификации Ми-8Т и Ми-8ТВ («Транспортный, вооруженный»). 20 октября 2023 года Пентагон сообщил, что Хорватия передала Украине все свои транспортные вертолеты Ми-8.

Ми-8Т — советский десантно-транспортный вариант многоцелевого вертолета Ми-8, разработанного в ОКБ М.Л. Миля (сейчас — ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» холдинга «Вертолеты России»). Максимальная взлетная масса этого вертолета — 12 т, максимальная скорость — 250 км/ч, дальность полета — до 500 км.

Ми-8ТВ («Транспортный, вооруженный») — другая модификация вертолета Ми-8. Способен нести противотанковые управляемые реактивные снаряды «Малютка» и авиационный крупнокалиберный пулемет А-12,7. Отличается усиленным бронированием.