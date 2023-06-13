В Киеве, Днепре и Кривом Роге прогремели взрывы

ТСН: в Киеве, Днепре и Кривом Роге после воздушной тревоги прогремели взрывы

Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины, в Днепре и Киеве затем раздались несколько взрывов, в аппарате президента попросили граждан не игнорировать сирены

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

В Киеве, Днепре, Кривом Роге и Харьковской области раздались взрывы, перед этим там включились сирены воздушной тревоги, пишет телеканал ТСН.

Первые звуки взрывов прозвучали в Днепре в 2:19, о повторных взрывах журналисты сообщили в 2:59, тогда же взрывы услышали жители Харькова, а в 3:17 о них сообщили в Кривом Роге. ТСН со ссылкой на местных жителей сообщил о пожаре в Харькове.

К 3:00 сирены воздушной тревоги были включены в большинстве регионов Украины, в том числе в Киеве, кроме западных областей. Глава офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать сигнал тревоги и спускаться в укрытия.

В 3:43 о грохоте сообщили жители Киева, местные власти затем пояснили, что работают системы противовоздушной обороны.

С прошлого октября Минобороны России отчитывается о «массированных ударах высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины, утверждая, что не атакует гражданские объекты. Украинские власти и СМИ регулярно сообщают о взрывах в разных регионах страны.