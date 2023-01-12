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В Госдуме не исключили повышения призывного возраста с весны

Картаполов: весенний призыв может проводиться по смешанной системе для граждан 18-30 лет
Поэтапно увеличить возраст призыва в армию — с 18 до 21 года, а верхний порог повысить до 30 лет, ранее предложил глава Минобороны Сергей Шойгу. Картаполов уточнил, что переход на новую систему может начаться уже весной 2023 года
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже в весенний призыв, сообщил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования, а после — привести эти данные в соответствие с военным заданием», — заявил парламентарий.

По его словам, на первых порах призывать будут «по смешанному типу» — то есть, людей в возрасте от 18 до 30 лет. Полный же переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный — 30 лет, займет от одного года до трех лет, добавил Картаполов.

Поэтапно увеличить возраст призыва в армию — с 18 до 21 года, а верхний порог повысить до 30 лет, 21 декабря предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он обосновал это необходимостью укрепления безопасности России в связи со стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ, в том числе за счет Швеции и Финляндии.

Согласно ст. 22 закона «О воинской обязанности», призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов президента Российской Федерации.

В тот же день Шойгу предложил увеличить численность Вооруженных сил России до 1,5 млн. Как позже пояснил глава комитета по обороне Картаполов, нарастить численность российских Вооруженных сил, вероятно, удастся к 2025 году.

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Он также уточнил, что увеличение возраста призыва может быть реализовано только через изменения в законодательстве. Для этих целей, по его словам, может быть реализован один из трех вариантов. Первый — Министерство обороны самостоятельно вносит поправку через правительство, и она «пойдет как правительственный законопроект». Второй — обратиться к президенту, чтобы он внес предложение. Третий — попросить депутатов, соответствующие изменения в действующее законодательство подготовит думский комитет по обороне.

«Если они [Минобороны] сказали [об инициативах], то, наверное, они уже к этой работе приступили, но пока на нас они не выходили. Ну и времени еще мало прошло», — отметил депутат.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
весенний призыв призыв Госдума
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