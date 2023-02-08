Глава администрации сообщил о «прилете» в центре Харькова после обстрела

По данным харьковского мэра Терехова, было шесть прилетов, один из них пришелся на промышленный объект

В Харькове прозвучали шесть взрывов, сообщают «Суспiльне» и «Политика страны». В области с 23:30 по московскому времени звучит воздушная тревога.

Глава областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале подтвердил, что регион подвергается ударам. По его словам, было зафиксировано попадание в центре Харькова.

Мэр города Игорь Терехов в Telegram сообщил, что удар пришелся на промышленный объект в Киевском районе, на месте одного из шести прилетов — пожар.

В 23:40 в регионе объявили отбой воздушной тревоги.

Донецкое агентство новостей сообщает о «мощных» взрывах в Донецке и Макеевке. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что по двум районам столицы ДНР нанесли из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Политика страны» также пишет о взрывах в Очакове Николаевской области.

30 января и 5 февраля Харьков также подвергался обстрелам. Как сообщал Терехов, 30 января одна из ракет попала в жилой дом, погиб один человек, трое пострадали. 5 февраля один человек пострадал после попадания по жилому сектору города.