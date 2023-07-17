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Киев заявил о планах продолжить зерновую сделку без России

Владимир Зеленский: Украина намерена продолжить реализацию зерновой сделки без России
Украина готова использовать зерновой коридор и после выхода России из соглашения — с такой просьбой к Киеву обратились владельцы судов, сказал Владимир Зеленский. Минсельхоз страны ранее сообщил о «плане Б» на случай срыва сделки
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украина намерена продолжать выполнение зерновой сделки и без России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью африканским журналистам, его слова передал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Даже без России нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы: если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, все готовы продолжать поставки зерна», — привел Никифоров слова Зеленского.

Он напомнил, что Украина и Россия подписывали зерновые соглашения с ООН и Турцией по отдельности. «Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает [сделку], она срывает свои договоренности с генсеком ООН Гутерришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких договоренностей с ними», — сказал Зеленский. Он попросил МИД Украины подготовить «сигналы» для ООН и Турции, чтобы те ответили на вопрос, готовы ли они продолжать выполнение сделки.

Министр сельского хозяйства Украины Александр Сольский говорил в июне, что у Киева есть «план Б», в соответствии с которым страна готова предоставить страховые гарантии компаниям, чтобы те продолжали поставки зерна уже без участия России; власти создали для этого специальный страховой фонд в размере около $547 млн.

17 июля — последний день действия «Черноморской зерновой инициативы». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности «фактически прекратили свое действие», Москва останавливает свое участие, но вернется к соглашению, когда ее условия будут выполнены. В числе последних российская сторона называла переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты. Песков подчеркнул при этом, что прекращение соглашения не связано с сегодняшней атакой на Крымский мост.

Россия уведомила другие стороны сделки, что возражает против ее продления и отзывает гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря. В МИДе сообщили, что после окончания действия соглашения морской гуманитарный коридор свернут, а координационный центр в Стамбуле расформируют.

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За продление соглашения выступают не только Украина, но и ООН, Турция и другие государства. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку примером дипломатического успеха, отметив, что та позволила избежать продовольственного кризиса во многих странах. Он планирует обсудить соглашение с президентом России Владимиром Путиным.

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Зерновая сделка Украина Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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