НАК: Теракт против Татарского спланировали спецслужбы Украины и привлекли агентуру из ФБК

НАК связал убийство Татарского со спецслужбами Украины и ФБК

Дарью Трепову, задержанную по подозрению в причастности к взрыву в баре «Патриот», где погиб Татарский, Национальный антитеррористический комитет назвал «активной сторонницей» ФБК

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Убийство военкора Владлена Татарского было спланировано «спецслужбами Украины», сообщил Национальный антитеррористический комитет. По его данным, для этого была привлечена «агентура из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом).

В сообщении Дарья Трепова, которую задержали в Петербурге по подозрению в причастности к взрыву, в результате которого погиб военкор, названа «активной сторонницей» ФБК.

Сам взрыв в Петербурге в сообщении НАК назван террористическим актом.

Позже директор ФБК Иван Жданов заявил, что в организации «не занимаются» терроризмом.

Взрыв в баре «Патриот» произошел вечером 2 апреля, когда там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Он погиб, более 30 человек пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК (Убийство, совершенное общеопасным способом, предусматривает пожизненный срок в качестве максимального наказания).

По словам очевидцев, опрошенных РБК, во время творческого вечера девушка, представившаяся Анастасией, подарила Татарскому статуэтку и через несколько минут после этого прогремел взрыв.

То, что бомба была в статуэтке, следствие рассматривает как одну из версий, сказал источник РБК. Операция по устранению Татарского была подготовлена заранее и тщательно спланирована, считают следователи, сказал собеседник РБК.

В причастности к взрыву подозревают Дарью Трепову, 3 апреля СК сообщил о ее задержании. Следствие предполагает, что она действовала не одна.