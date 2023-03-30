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В Минобороны сообщили об уничтожении трех украинских ДРГ под Купянском

Минобороны России: российские военные уничтожили три украинских ДРГ под Купянском
Российским военным также удалось предотвратить ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях и подавить проведение украинскими военными разведки боем на купянском направлении
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

ВС России уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский в разговоре с «РИА Новости».

«В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й и 105-й бригад территориальной обороны», — сообщил он.

Помимо этого в районе населенного пункта Молчаново российские военные сорвали ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях.

По словам Зыбинского, Киев предпринял неудачную попытку проведения разведки боем силами 115-й отдельной бригады теробороны, в результате чего было уничтожено до 15 военных ВСУ, пятеро были взяты в плен.

В районе Крахмального и Котляровки были подавлены два минометных расчета ВСУ, а в районе населенных пунктов Наугольное и Великий Выселок уничтожены три беспилотника «Фурия».

Об уничтожении еще четырех украинских ДРГ на купянском направлении в Харьковской области российское ведомство объявило 29 марта.

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Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении в ДНР узла связи ВСУ.
В ДНР, Харьковской и Херсонской областях также были уничтожены четыре пункта управления украинских военных.

За последний день российские военные уничтожили на донецком направлении до 310 человек, на краснолиманском — до 100 украинских военных, на южно-донецком и запорожском — более 50, на херсонском — до 40, на купянском — более 35.

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Виктория Громова Виктория Громова
Минобороны Россия Украина диверсионная группа
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В Минобороны сообщили об уничтожении четырех украинских ДРГ под Купянском
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