В Минобороны сообщили об уничтожении трех украинских ДРГ под Купянском
ВС России уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский в разговоре с «РИА Новости».
«В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й и 105-й бригад территориальной обороны», — сообщил он.
Помимо этого в районе населенного пункта Молчаново российские военные сорвали ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях.
По словам Зыбинского, Киев предпринял неудачную попытку проведения разведки боем силами 115-й отдельной бригады теробороны, в результате чего было уничтожено до 15 военных ВСУ, пятеро были взяты в плен.
В районе Крахмального и Котляровки были подавлены два минометных расчета ВСУ, а в районе населенных пунктов Наугольное и Великий Выселок уничтожены три беспилотника «Фурия».
Об уничтожении еще четырех украинских ДРГ на купянском направлении в Харьковской области российское ведомство объявило 29 марта.
Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении в ДНР узла связи ВСУ.
В ДНР, Харьковской и Херсонской областях также были уничтожены четыре пункта управления украинских военных.
За последний день российские военные уничтожили на донецком направлении до 310 человек, на краснолиманском — до 100 украинских военных, на южно-донецком и запорожском — более 50, на херсонском — до 40, на купянском — более 35.