Минобороны сообщило, что взяло под контроль станцию в Харьковской области

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 102,03 (+0,38) Инвестиции, 18 июл, 16:31 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 90,69 (+0,27) Инвестиции, 18 июл, 16:31
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 15:20
Совфед России одобрил закон о внедрении цифрового рубля Крипто, 15:13
Матыцин заявил, что атлеты России не подпишут декларацию о нейтральности Спорт, 15:12
Со скольких лет и до какого возраста дают кредит Инвестиции, 15:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:06
Матыцин назвал недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию Спорт, 15:04
На Reddit составили протокол за фейки об СССР и российской армии Политика, 14:59
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 14:57
Экономист из США ушла с поста в ЕК из-за критики назначения американца Политика, 14:56
Капитуляция доллара: почему валюте США вновь предрекают падение Pro, 14:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:49
Умер один из режиссеров «Секретных материалов» и «Декстера» Общество, 14:48
Матыцин рассказал о последствиях для сменивших паспорт России спортсменов Спорт, 14:35
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 14:34
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило, что взяло под контроль станцию в Харьковской области

Минобороны: военные овладели железнодорожной станцией Молчанов в Харьковской области
Станция Молчаново находится к северу от районного центра Купянск. В Минобороны заявили, что российские военные на этом направлении за день продвинулись вглубь обороны противника на расстояние более километра
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Российские военные взяли под контроль станцию Молчаново в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что на купянском направлении за сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту.

Станция Молчаново находится на восточном берегу реки Оскол на железнодорожном перегоне Двуречное — Купянск. О занятии Двуречного Минобороны сообщало 4 февраля.

Фото: Google Street View
Фото: Google Street View

Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на двуреченском направлении в ходе боя в районе населенного пункта Масютовка и станции Синьковка российские подразделения овладели четырьмя опорными пунктами и тремя наблюдательными постами.

В ходе военной операции районный центр Купянск был занят российскими войсками 27 февраля 2022 года. В сентябре город, а также расположенная в нем железнодорожная станция Купянск-Узловой вновь перешли под контроль украинской армии.

Минобороны сообщило, что взяло под контроль станцию в Харьковской области
Минобороны сообщило, что взяло под контроль станцию в Харьковской области

Читайте на РБК Pro
Yahoo была главной IT-компанией мира и рухнула. Теперь она готовит IPO
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
Испания или Португалия: куда легче перебраться «цифровому кочевнику»
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Купянск Харьковская область
Материалы по теме
В Одессе, Харькове и Днепропетровской области прозвучали взрывы
Политика
Минобороны отчиталось об уничтожении САУ Paladin на купянском направлении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter