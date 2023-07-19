Минобороны сообщило, что взяло под контроль станцию в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль станцию Молчаново в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
В военном ведомстве сообщили, что на купянском направлении за сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту.
Станция Молчаново находится на восточном берегу реки Оскол на железнодорожном перегоне Двуречное — Купянск. О занятии Двуречного Минобороны сообщало 4 февраля.
Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на двуреченском направлении в ходе боя в районе населенного пункта Масютовка и станции Синьковка российские подразделения овладели четырьмя опорными пунктами и тремя наблюдательными постами.
В ходе военной операции районный центр Купянск был занят российскими войсками 27 февраля 2022 года. В сентябре город, а также расположенная в нем железнодорожная станция Купянск-Узловой вновь перешли под контроль украинской армии.