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Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву

Собянин: в Москве в результате атаки беспилотников есть незначительные повреждения
ПВО в Подмосковье сбила несколько беспилотников, но несколько дронов попали в жилые дома в столице. В нескольких квартирах выбиты стекла
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Утром 30 мая в Москве произошла атака беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В результате атаки «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения», сообщил он. По словам мэра, все экстренные службы находятся на местах происшествий. «На данный момент никто серьезно не пострадал», — добавил Собянин.

«В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», — добавил мэр.

Атакованы дронами были как минимум два жилых дома: Ленинский проспект, дом 92, корпус 1 и Профсоюзная улица, дом 98, корпус 6, сообщали ТАСС и «РИА Новости». «По внешним признакам следов пожара не обнаружено. В некоторых квартирах нарушено остекление. Предварительно, причиной могли стать беспилотники», — сказал источник ТАСС.

По данным «112», дрон залетел в квартиру на Ленинском проспекте на 14-м этаже, на беспилотнике было три взрывных устройства. Mash пишет, что трое человек были ранены. Как уточняет Shot, всего в жилые дома попали три устройства (на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и на Атласова), еще 13 были сбиты — на Рублевке, в Красногорском и Истринском районах, в Новой Москве).

В МЧС подтвердили ЧП на улице Атласова, дом 11: «Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили по внешним признакам нарушение остекления на 25-м этаже. После вскрытия квартиры признаков пожара не обнаружено». Дом по этому адресу находится в поселке Московский, недалеко от аэропорта Внуково.

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают. Будем информировать», — написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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В начале месяца, 3 мая, двумя беспилотниками атаковали Кремль. Никто не пострадал, разрушений не было, президент Владимир Путин в момент атаки отсутствовал в кремлевской резиденции. Аппарат президента назвал произошедшее «спланированной террористической акцией и покушением на президента» со стороны «киевского режима».

На вопрос о том, стоят ли США за атакой, по мнению Кремля, представитель президента Дмитрий Песков ответил: «Безусловно». Замминистра иностранных дел Михаил Галузин при этом говорил, что Запад об атаке не знал.

Киев отвергает свою причастность. По словам президента Владимира Зеленского, украинским силам не хватает средств для обороны своей территории, потому нет причин использовать их где-либо еще.

Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву
Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву

Авторы
Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сергей Собянин Москва дроны беспилотники

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