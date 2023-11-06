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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что выборы сейчас «не ко времени»

Зеленский: сейчас на Украине «время обороны», а не выборов
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы на Украине
В марте 2024 года на Украине должны пройти выборы президента, однако этому мешает объявленное с февраля 2022-го военное положение. Зеленский заявил, что у государства во время конфликта иные приоритеты, помимо голосований
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: .president.gov.ua)

Во время вооруженного конфликта неприемлемы широкие празднования и выборы на Украине, поскольку «все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями», заявил в видеообращении украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — написал президент.

Зеленский добавил, что во время конфликта «абсолютно безответственно как-то так легкомысленно и играя, вбрасывать в общество тематику выборов». Если необходимо «поставить точку в том или ином политическом споре», то на Украине есть структуры, которые способны «ставить точки и давать обществу все необходимые ответы», подчеркнул президент и отметил: «Чтобы не оставалось простора для конфликтов и чужой игры против Украины».

Президентские выборы на Украине должны пройти в марте 2024 года. В соответствии с украинской Конституцией, проведение выборов запрещено в условиях военного положения. Оно действует на Украине с начала российской военной операции, 6 ноября Зеленский предложил снова продлить этот режим на 90 дней — до 14 февраля.

Президент Украины избирается сроком на пять лет. Зеленский был избран главой государства в 2019 году, в мае того же года он вступил в должность.

Еще в конце октября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал, что обратился к коллегам с просьбой поделиться опытом проведения выборов в период военного положения. В начале ноября глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил о размышлениях Зеленского по вопросу выборов. «Мы не закрываем эту страницу. Президент рассматривает все «за» и «против», — сказал министр. Затем нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на свои источники заявил о том, что президент принял решение провести выборы весной 2024-го, официального подтверждения этой информации не было.

Для проведения выборов президента необходимы поправки в законодательство и финансовая поддержка в объеме $5 млрд, оценивал летом Зеленский. Он подчеркивал, Украина не будет занимать средства ради этой цели: «Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не буду».

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Источники Би-би-си рассказывали, что организаторы выборов поставлены перед сложной дилеммой: военнослужащие заняты в боевых действиях, фактически они лишены возможности баллотироваться, вести полноценную агитацию и участвовать в дискуссиях, почти невозможно организовать голосование для них.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Владимир Зеленский выборы на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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