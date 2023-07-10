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Кремль продолжит диалог с Турцией после возвращения командиров «Азова»

Песков: Россия продолжит диалог с Турцией после возвращения командиров «Азова» Украине
Кремль будет развивать отношения с Турцией, однако будет учитывать ситуацию с возвращением Киеву украинских командиров при дальнейших договоренностях
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия считает нарушением договоренностей возвращение на Украину командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России), однако продолжит диалог с Турцией. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается возвращения главарей азовцев, то да, это нарушение имевшихся договоренностей. И мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы, собственно, уже начали делать», — сказал Песков.

Он отметил, что Турция, в отличие от коллективного Запада, сохраняет диалог с российской стороной. «Мы будем использовать эти каналы диалога, чтобы разъяснять нашу позицию и учитывать эту ситуацию при следующих договоренностях в различных областях», — добавил пресс-секретарь президента.

Песков также заявил, что последние события никак не влияют на создание газового хаба. Он отметил многогранность отношений с Турцией, хотя есть и определенные вопросы, по которым имеются разногласия. Среди них он назвал, например, строительство завода по производству беспилотников «Байрактар».

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля сообщил о возвращении на Украину пяти командиров «Азова» — непосредственно командира батальона Дениса Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, замкомандира Святослава Паламаря, майора нацгвардии Олега Хоменко и полковника нацгвардии Дениса Шлеги.

Они оказались в Турции после обмена пленными осенью прошлого года. Украина тогда получила 215 человек, а Россия — 55 военных, а также украинского политика Виктора Медведчука. При этом пятеро командиров «Азова» должны были остаться в Турции до завершения военных действий «под личные гарантии турецкого президента».

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Российская сторона этот шаг сочла нарушением договоренностей как со стороны Киева, так и со стороны Анкары. Кроме того, Москву не поставили в известность о решении вернуть командиров «Азова», утверждал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом Песков отмечал, что на Турцию оказывалось большое давление со стороны других членов НАТО.

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