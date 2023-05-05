Минобороны заявило об ударе по мосту для подвоза боеприпасов ВСУ в Бахмут

Российские военные уничтожили мост у Часова Яра, по которому украинские войска пытались доставить боеприпасы в город и перебросить туда резервы

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные уничтожили мост у Часова Яра, по которому ВСУ пытались доставить боеприпасы в Артемовск (Бахмут), говорится в сводке Минобороны.

«В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск», — сказали в ведомстве.

Минобороны неоднократно заявляло о взятии российскими силами кварталов в Артемовске, последний раз военные отчитывались об этом накануне. Тогда, как заявили в министерстве, были заняты два квартала на западе города. 27 апреля в ведомстве сообщали о контроле над четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях. Военные также говорили об атаке на украинский объединенный штаб обороны Артемовска, а также о пресечении попыток противника перебросить туда резервы.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждал, что бои за город ведутся с российской стороны только подразделениями его частной военной компании. 5 мая он объявил о скором выводе «вагнеровцев» из Артемовска из-за острого «снарядного голода» и связанных с ним больших потерей. «10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Минобороны и вывести остатки ЧВК «Вагнер» в тыловые лагеря, чтобы зализать раны», — сказал он.

В Кремле не стали комментировать обращение Пригожина.