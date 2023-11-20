Глава Электростали сообщила об отсутствии пострадавших после атаки дрона

Глава Электростали: после попытки атаки дрона разрушений и пострадавших нет

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В Электростали, где упал летевший на Москву беспилотник, никто не пострадал, разрушений также нет, сообщила глава городского округа Инна Волкова в телеграм-канале.

«На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося уточняются», — написала Волкова.

Силы ПВО сбили беспилотник в Электростали в 23:20 мск 19 ноября, сообщало Минобороны России. Мэр Москвы Сергей Собянин тоже отметил, что на месте падения дрона не были зафиксированы разрушения, никто не пострадал. В ночь с 18 на 19 ноября еще один дрон был сбит в Богородском городском округе Подмосковья.

Это не первая попытка атаки на столицу с помощью дронов. В ночь на 7 октября беспилотник был сбит средствами ПВО в городском округе Истра. По словам Собянина, он летел к Москве.