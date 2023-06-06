Минобороны сообщило о ночном ударе по «центру принятия решений» ВСУ

Минобороны сообщает об ударах по «центрам принятия решений» на Украине с конца мая, после атаки украинских БПЛА на Кремль. По данным военного ведомства, сегодня ночью один из таких «центров» был поражен высокоточным оружием

Министерство обороны России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минобороны сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ. Цель удара достигнута, добавили в ведомстве.

«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Назначенный объект поражен», — говорится в сообщении.

Также Минобороны отчиталось об отражении попыток украинского наступления на нескольких направлениях:

при отражении атак на Артемовск ВС России уничтожили более 260 военных ВСУ, пять танков, четыре боевые бронированные машины и две установки РСЗО «Град»;

на херсонском направлении российские войска уничтожили более 25 украинских военнослужащих, два пикапа и самоходку «Акация»;

на купянском направлении пресечена деятельность четырех украинских ДРГ, уничтожены до 40 бойцов ВСУ и три установки РСЗО «Град».

Ранее 6 июня министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что за три дня боевых действий Украина потеряла до 3,7 тыс. убитыми, еще 52 танка и 207 боевых бронированных машин было уничтожено. С российской стороны, по его словам, погиб 71 военный.

С октября 2022 года российское Минобороны регулярно отчитывается о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. В Москве это называли ответом на действия Киева, в том числе взрыв на Крымском мосту. Власти Украины отрицают причастность к произошедшему.

Об ударе по «центрам принятия решений» впервые заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после атаки на Москву украинских дронов 20 мая. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал, что Украина «прямого отношения» к нападению не имеет.

Шойгу назвал эту атаку террористической акцией. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).