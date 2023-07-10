Китай сравнил передачу кассетных бомб Украине с подливанием масла в огонь

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Глава АвтоВАЗа объяснил, почему может повыситься цена новой модели Lada Экономика, 13:15
Песков сообщил о встрече Путина с Пригожиным и ЧВК «Вагнер» Политика, 13:15
ФСБ задержала сотрудников клиники, выдававших фиктивные справки украинцам Политика, 13:09
Цена килограмма лука впервые превысила ₽70 Бизнес, 13:00
Режиссера Александра Митту решили выписать из больницы Общество, 12:57
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди инвестировал в биткоин Крипто, 12:57
В России решили сделать новый полигон для тестирования беспилотных машин Авто, 12:53
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Умер пострадавший в конфликте с участием Понасенкова мужчина Общество, 12:50
Чем живут зумеры: делимся главными выводами комплексного исследования Тренды, 12:46
ФХР призвала КХЛ соблюдать правила IIHF в ситуации с контрактом Федотова Спорт, 12:45
Матвиенко передала Си Цзиньпину устное теплое приветствие от Путина Политика, 12:42
«Траст» продал банк «Точка» за 41,5 млрд руб. Финансы, 12:41
ГДР «Эталона» за два дня подорожали на 15% на фоне «переезда» на Мосбиржу Инвестиции, 12:40
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 12:39
Военная операция на Украине ,  
0 

Китай сравнил передачу кассетных бомб Украине с подливанием масла в огонь

МИД Китая: передача кассетных боеприпасов Украине может привести к гуманитарным проблемам
Решение США передать Киеву кассетные боеприпасы только подливает масла в огонь конфликта между Россией и Украиной, считает Пекин. Также применение таких вооружений может привести к гуманитарным проблемам, предупредил китайский МИД
Фото: Patrick Pleul / Global Look Press
Фото: Patrick Pleul / Global Look Press

Передача США кассетных боеприпасов Украине может привести к гуманитарным проблемам в зоне конфликта, стороны не должны подливать «масла в огонь» и способствовать эскалации конфликта. Об этом 10 июля заявила на брифинге с журналистами официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает Sinа.

«Безответственная передача кассетных боеприпасов может легко привести к гуманитарным проблемам», — заявила Мао Нин.

Китай также обратил внимание на то, что решение США вызвало обеспокоенность международного сообщества и многие страны уже выразили свое несогласие с этим решением.

Пекин считает, что в вопросе передачи кассетных боеприпасов следует занимать «позицию благоразумия и сдержанности». Мао Нин также напомнила, что Китай считает единственно возможным путем выхода из конфликта переговоры.

Кассетные боеприпасы — разновидность боеприпасов, которые можно применять для поражения наземных целей. При разрыве кассетной бомбы в воздух выбрасываются боевые припасы меньшего размера — так называемые суббоеприпасы. Обычно кассетные бомбы применяют для уничтожения личного состава и транспортных средств.

Применение кассетных бомб представляет опасность как раз из-за этой «начинки» — как непосредственно во время их применения, так и значительно позднее, из-за рассеивания по значительной площади поражающих элементов, которые могут разрываться и спустя долгое время после применения.

Производство, использование, передача и накопление кассетных боеприпасов запрещены международной Конвенцией по кассетным боеприпасам, к которой присоединились 123 государства, однако США, Россия и Украина в число ратифицировавших Конвенцию стран не входят.

О планах поставлять Киеву кассетные боеприпасы советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил 7 июля. В Белом доме признали, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения, поэтому США откладывали решение об их передаче. Однако, по словам Салливана, Киев обязался применять их только на своей территории и не заинтересован в том, чтобы гражданское население от них пострадало. Вашингтон получил от Украины письменные гарантии, что ВСУ будут «с осторожностью» применять кассетные боеприпасы во избежание рисков для гражданского населения, подчеркивал Салливан.

Читайте на РБК Pro
Валюта БРИКС: есть ли у нее будущее и шансы побороться с долларом
350 компаний готовятся запустить аэротакси. Кто станет лидером рынка
«Маск — антипример лидера»: соосновательница HuffPost — о переработках
Какие проблемы могут создать китайские поставщики

Киев будет обязан заносить в протокол каждый случай применения такого рода вооружений, пояснял позднее замглавы Пентагона по политике Колин Кол. Также, по его словам, ВСУ не будут применять кассетные боеприпасы в районах с гражданским населением.

В ООН осудили применение кассетных боеприпасов на Украине любой стороной конфликта. Представитель генсека ООН Фархан Хак отметил, что организация призывает все страны придерживаться международной конвенции, запрещающей применение кассетных боеприпасов. Также против решения передать Украине кассетные боеприпасы выступили Испания, Великобритания, Канада, Германия и Австрия.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова также напомнила о прошлогоднем заявлении Белого дома, назвавшего использование кассетных боеприпасов «военным преступлением». Москва ранее неоднократно выступала с критикой военной помощи Украине со стороны Запада.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
КНР МИД кассетные боеприпасы США Украина
Материалы по теме
Белый дом оценил «разлад» в НАТО из-за поставок Украине кассетных бомб
Политика
Штайнмайер призвал не мешать США поставлять кассетные боеприпасы Украине
Политика
Британия и Канада выступили против применения кассетных бомб на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter