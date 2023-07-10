Китай сравнил передачу кассетных бомб Украине с подливанием масла в огонь

Решение США передать Киеву кассетные боеприпасы только подливает масла в огонь конфликта между Россией и Украиной, считает Пекин. Также применение таких вооружений может привести к гуманитарным проблемам, предупредил китайский МИД

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Передача США кассетных боеприпасов Украине может привести к гуманитарным проблемам в зоне конфликта, стороны не должны подливать «масла в огонь» и способствовать эскалации конфликта. Об этом 10 июля заявила на брифинге с журналистами официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает Sinа.

«Безответственная передача кассетных боеприпасов может легко привести к гуманитарным проблемам», — заявила Мао Нин.

Китай также обратил внимание на то, что решение США вызвало обеспокоенность международного сообщества и многие страны уже выразили свое несогласие с этим решением.

Пекин считает, что в вопросе передачи кассетных боеприпасов следует занимать «позицию благоразумия и сдержанности». Мао Нин также напомнила, что Китай считает единственно возможным путем выхода из конфликта переговоры.

Кассетные боеприпасы — разновидность боеприпасов, которые можно применять для поражения наземных целей. При разрыве кассетной бомбы в воздух выбрасываются боевые припасы меньшего размера — так называемые суббоеприпасы. Обычно кассетные бомбы применяют для уничтожения личного состава и транспортных средств. Применение кассетных бомб представляет опасность как раз из-за этой «начинки» — как непосредственно во время их применения, так и значительно позднее, из-за рассеивания по значительной площади поражающих элементов, которые могут разрываться и спустя долгое время после применения. Производство, использование, передача и накопление кассетных боеприпасов запрещены международной Конвенцией по кассетным боеприпасам, к которой присоединились 123 государства, однако США, Россия и Украина в число ратифицировавших Конвенцию стран не входят.

О планах поставлять Киеву кассетные боеприпасы советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил 7 июля. В Белом доме признали, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения, поэтому США откладывали решение об их передаче. Однако, по словам Салливана, Киев обязался применять их только на своей территории и не заинтересован в том, чтобы гражданское население от них пострадало. Вашингтон получил от Украины письменные гарантии, что ВСУ будут «с осторожностью» применять кассетные боеприпасы во избежание рисков для гражданского населения, подчеркивал Салливан.

Киев будет обязан заносить в протокол каждый случай применения такого рода вооружений, пояснял позднее замглавы Пентагона по политике Колин Кол. Также, по его словам, ВСУ не будут применять кассетные боеприпасы в районах с гражданским населением.

В ООН осудили применение кассетных боеприпасов на Украине любой стороной конфликта. Представитель генсека ООН Фархан Хак отметил, что организация призывает все страны придерживаться международной конвенции, запрещающей применение кассетных боеприпасов. Также против решения передать Украине кассетные боеприпасы выступили Испания, Великобритания, Канада, Германия и Австрия.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова также напомнила о прошлогоднем заявлении Белого дома, назвавшего использование кассетных боеприпасов «военным преступлением». Москва ранее неоднократно выступала с критикой военной помощи Украине со стороны Запада.