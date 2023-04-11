Минобороны сообщило об боях штурмовиков ЧВК «Вагнер» в Артемовске

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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои по овладеванию центральной части Артемовска (украинское название — Бахмут), вытесняют силы ВСУ к западным окраинам города, говорится в сообщении российского Минобороны.

«На Донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артемовск. Штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, наступление ЧВК «Вагнер» поддерживают ракетные войска и артиллерия «Южной» группировки войск, а авиационную и огневую поддержку оказывает оперативно-тактическая авиация. «За прошедшие сутки в этих целях в районе города Артемовск авиацией совершенно 11 самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач. Потери противника за сутки составили более 450-ти украинских военнослужащих», — подчеркнули в Минобороны.

Помимо этого, министерство сообщило об уничтожении за сутки более 90 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении, 30 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, свыше 40 украинских военнослужащих на Купянском и Херсонском направлениях. Также Минобороны отчиталось об уничтожении радиолокатора для наведения целей украинского С-300, склада артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в ДНР.

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