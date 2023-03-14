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Военная операция на Украине ,  
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Киев решил продолжать оборону Артемовска

Офис Зеленского: власти приняли решение продолжать оборону Артемовска
Ранее газета Bild сообщила о разногласиях между Зеленским и Залужным касательно перспектив дальнейшей борьбы за Артемовск. После проведения заседания ставки верховного главнокомандующего было решено продолжать оборону города
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, в ходе которой было принято решение продолжать оборону Артемовска (Бахмута), сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

«Члены ставки заслушали доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины и командующих оперативно-стратегическими группировками войск об актуальной ситуации на фронте. Рассмотрев ход оборонной операции на бахмутском направлении, все члены ставки высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмута», — сказано в сообщении.

Помимо этого, на заседании обсуждались обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений украинских сил на передовой, а также темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.

Ставка верховного главнокомандующего — высший орган управления войсками и отдельными родами войск Украины, созданный 24 февраля 2022 года. Возглавляет орган президент Владимир Зеленский. Также в него входят руководитель офиса президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений.

Активные бои близ Артемовска идут на протяжении последних месяцев. 20 февраля Минобороны России сообщило о взятии расположенного к северу от города села Парасковиевка. 27 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что под огневым контролем российских сил находятся все дороги, ведущие в город.

Несмотря на угрозу окружения, командование ВСУ 6 марта объявило о решении продолжать оборону Артемовска. Зеленский объяснял, что российские войска в случае взятия города смогут значительно продвинуться: «Это была бы открытая дорога для россиян в другие города на донецком направлении». Президент Украины при этом заверял, что ВСУ не станут удерживать населенный пункт любой ценой, а будут держать оборону, пока в этом остается смысл.

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Ранее немецкая газета Bild сообщила о разногласиях между Зеленским и Залужным касательно перспектив дальнейшей борьбы за Артемовск. Утверждалось, что командующий ВСУ советовал из тактических соображений задуматься об отходе из города. The Wall Street Journal писала о потере Украиной под Артемовском нескольких подразделений из опытных военнослужащих. Украинские офицеры в беседе с изданием рассказали о разном уровне морального духа в украинских войсках, что порой приводит к оставлению позиций.

Киев решил продолжать оборону Артемовска
Киев решил продолжать оборону Артемовска

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Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Артёмовск (Бахмут) ВСУ оборона Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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