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ФСБ после заявлений Пригожина возбудила дело о призыве к мятежу

ФСБ после заявлений Пригожина возбудила дело о призыве к мятежу
НАК назвал утверждения от имени Пригожина не имеющими под собой оснований и потребовал «прекратить противоправные действия»
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что утверждения, распространяемые от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований.

«В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — говорится в сообщении.

Ранее Пригожин сообщил, что по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» был нанесен ракетный удар со стороны Минобороны. «Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей», — сказал он, пообещав ответить на это. Пригожин подчеркнул, что «это не военный переворот, это марш справедливости».

Минобороны назвало заявления Пригожина информационной провокацией и подчеркнуло, что они не соответствуют действительности. В Кремле сказали, что президента Владимира Путина проинформировали о случившемся и необходимые меры принимаются.

Теги
Персоны
ЧВК Вагнер ФСБ Евгений Пригожин военный мятеж
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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