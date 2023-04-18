Путин посетил штаб войск на херсонском направлении и приехал в ЛНР

Затем президент приехал в штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР. Он заслушал доклады об обстановке на этих направлениях. В марте глава государства посещал Мариуполь в ДНР — это была его первая поездка в Донбасс после начала спецоперации

Президент Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, где заслушал доклады командующего этой группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин попросил доложить ему о ситуации на запорожском и херсонском направлениях, после чего попросил генерал-полковника Теплинского «высказать свои соображения».

«Знаю, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный. Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили», — сказал президент (цитата по ТАСС).

Затем Путин приехал в штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР, где генерал-полковник Александр Лапин и другие офицеры зачитали ему доклады об обстановке на этом направлении. Это первая поездка Путина в ЛНР, о которой сообщается официально.

В январе источник РБК в Минобороны сообщил, что начальником Главного штаба Сухопутных войск стал генерал-полковник Александр Лапин, который до конца октября был командующим группировкой «Центр» в военной операции на Украине.

«Поездки президента Путина в Херсонскую область и Луганскую народную республику, а также совещания в штабах «Днепр» и «Восток» заранее не готовились», — отметили в Кремле.

19 марта президент прилетел в Мариуполь в ДНР на вертолете, после чего за рулем автомобиля объехал районы города. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который доложил о строительстве новых объектов. В тот же день глава государства провел совещание в командном пункте военной операции в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и ряда военачальников. Это была первая поездка Путина в новые регионы.

Позднее глава государства рассказал, что визит в Мариуполь был рабочим и давно «назрел», он хотел ознакомиться с ходом восстановительных работ в городе. Путин осмотрел в том числе жилые кварталы, объекты системы образования, в том числе университет, клинику Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), филармонию, парк с памятником героям Великой Отечественной войны. По словам президента, он пообщался с жителями Мариуполя, которые пригласили его посмотреть их квартиры, Путин назвал их «хорошими» и «современными».

В конце сентября прошлого года Россия присоединила ДНР и ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области. Перед этим Москва признала их независимость в административных границах. Часть этих территорий контролирует Украина.