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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский внес в Раду проект о продлении военного положения до февраля

Железняк: Зеленский внес в Раду проект продления военного положения на 90 дней
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Военная операция на Украине
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект указа о продлении в стране военного положения и мобилизации на 90 суток, сообщил депутат Ярослав Железняк.

В случае принятия документа они будут действовать до 14 февраля 2024 года. Это будет уже девятое продление, в последний раз такой документ принимали в августе, он действует до 15 ноября.

Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине Зеленский объявил 24 февраля 2022 года, в день начала российское военной операции.

29 октября на Украине должны были состояться парламентские выборы, однако ст. 19 украинской конституции запрещает их проведение во время военного положения.

Конституция также запрещает во время военного положения проведение президентских выборов, выборов в органы местного самоуправления и референдумов. Президентские выборы на Украине запланированы на март 2024 года.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что цели военной операции меняются в соответствии с ситуацией, но носят фундаментальный характер.

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Среди них — «демилитаризация» и «денацификация» Украины, защита мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей», ликвидация антироссийского анклава, защита людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.

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Украина Владимир Зеленский военное положение Рада
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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