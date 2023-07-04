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Минобороны сообщило об атаке пяти беспилотников в Новой Москве

Минобороны: Киев попытался атаковать пятью беспилотниками в Подмосковье и Новой Москве
Четыре дрона сбила ПВО в Новой Москве, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Подмосковье. Минобороны заявило, что попытку атаки предприняли украинские военные, пострадавших и разрушений нет

Минобороны сообщило об атаке пяти беспилотников в Новой Москве
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Украинские военные попытались атаковать объекты в Подмосковье и Новой Москве. В атаке задействовали пять беспилотников, сообщило Минобороны России.

«Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области», — заявили в ведомстве и добавили, что никто не пострадал и разрушений нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что пострадавших нет.

По данным «РИА Новости» и ТАСС, два дрона были сбиты на территории поселка Валуево, который находится рядом с Внуково. Росавиация сообщала, что в аэропорту с 5:10 вводили ограничения на прием и вылет воздушных судов; несколько рейсов направляли в Шереметьево и Домодедово. К 8:00 аэропорт возобновил работу.

Один дрон был сбит в районе подмосковной Кубинки и упал на территории военного объекта; ТАСС сообщал о падении еще одного беспилотника в Калужской области.

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Представитель МИДа Мария Захарова назвала эту атаку актом терроризма, совершенным «поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием».

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Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны Новая Москва Подмосковье беспилотники дроны
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