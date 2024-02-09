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Военная операция на Украине ,  
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Сырский выступил с первым заявлением после назначения главкомом ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Сырский заявил, что перед ВСУ стоят новые задачи и назвал главной ценностью армии жизни военных. В ВСУ назначение Сырского оценивали негативно из-за спорной репутации, Москва подчеркивала, что оно не повлияет на ход спецоперации
Александр Сырский
Александр Сырский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал в своем телеграм-канале первое заявление после назначения на этот пост.

«Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии. Следовательно, соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным», — написал Сырский.

По его словам, в повестке дня у ВСУ — «новые задачи», среди которых он назвал «четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления» с учетом поступающего из-за рубежа оружия, «быстрейшее и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей».

Politico описало, как в ВСУ восприняли назначение Сырского
Политика
Александр Сырский

Опрошенные западными изданиями собеседники в украинской армии негативно оценивали назначение Сырского. Сырский получил прозвище Мясник, отмечают WP, Politico и New York Times. Это связано с боями в Артемовске (Бахмуте), тяжелыми потерями и готовностью генерала продолжать оборону города в этих условиях. Его решения критиковали в Пентагоне и создали неоднозначную репутацию в украинской армии, поясняла NYT.

Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не изменят ход спецоперации, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации... Она будет продолжаться до достижения целей», — сказал представитель президента в ответ на вопрос о кадровых перестановках в ВСУ. 

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