Шойгу объявил о внезапной проверке боеготовности Тихоокеанского флота

Флот приведут в полную боевую готовность. Участвовать в учениях будут в том числе подлодки, силы ПВО и дальняя авиация

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Тихоокеанский флот поднят по тревоге в полном составе в рамках внезапной проверки, объявил министр обороны Сергей Шойгу. Флот приводится в высшую степень боеготовности. Военнослужащие отработают ракетные пуски по корабельным ударным группам и наземным объектам условного противника. Также участвовать в учениях будет и дальняя авиация.

Проверкой руководит главком ВМФ Николай Евменов.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов пояснил, что внезапная проверка будет проводиться в три этапа. На первом флот приведут в полную боевую готовность, проверив дежурные силы ПВО.

На втором этапе силы постоянной готовности должны быть направлены в районы боевой подготовки, а на третьем отработать учебно-боевые задачи.

Герасимов также поручил взять на отдельный контроль готовность стратегических подлодок.

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