Шойгу объявил о внезапной проверке боеготовности Тихоокеанского флота
Тихоокеанский флот поднят по тревоге в полном составе в рамках внезапной проверки, объявил министр обороны Сергей Шойгу. Флот приводится в высшую степень боеготовности. Военнослужащие отработают ракетные пуски по корабельным ударным группам и наземным объектам условного противника. Также участвовать в учениях будет и дальняя авиация.
Проверкой руководит главком ВМФ Николай Евменов.
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов пояснил, что внезапная проверка будет проводиться в три этапа. На первом флот приведут в полную боевую готовность, проверив дежурные силы ПВО.
На втором этапе силы постоянной готовности должны быть направлены в районы боевой подготовки, а на третьем отработать учебно-боевые задачи.
Герасимов также поручил взять на отдельный контроль готовность стратегических подлодок.
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