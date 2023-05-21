Запорожские власти сообщили об обстреле Бердянска ракетами Storm Shadow

Украина выпустила семь ракет: три ложные цели и четыре Storm Shadow, одну из них перехватить не удалось, сообщил Рогов. По его словам, ракета «разрушила столовую». О применении ВСУ ракет этого типа ранее сообщали власти Донбасса

Бердянск (Фото: vrogov / Telegram)

ВСУ нанесли удар по Бердянску в Запорожской области ракетами Storm Shadow, заявил в телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«По предварительной информации, всего было выпущено семь ракет, четыре из которых Storm Shadow и три ложные цели — обманки, чтобы захлебнулось наше ПВО», — написал он.

Шесть ракет было перехвачены, одна — нет, она «упала на окраине города, разрушив столовую». По данным Рогова, никто не пострадал.

По данным луганских властей, ВСУ применили Storm Shadow несколько раз для ударов по предприятиям «Поли-Пак» и «Милам» 12 мая и удара по бывшему авиационному училищу штурманов 15 мая. Затем 19 мая дальнобойными ракетами был обстрелян Мариуполь, взрывы прогремели в районе старого аэропорта. Предположительно, это тоже были Storm Shadow.

Командование украинской армии не подтвердило и не опровергло применение ракет Storm Shadow. У представителя украинских ВВС Юрия Игната спросили, сообщат ли власти населению о применении этих ракет или «мы увидим результаты их действия». Тот ответил, что «вопрос с ракетами решен, все уже продумано».

МИД России называл поставки Киеву дальнобойных ракет красной линией для Москвы.