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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о гибели 16 человек при ударе по Константиновке

Зеленский заявил о гибели 16 человек при ударе по Константиновке
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский президент утверждает, что удар по городу был нанесен артиллерией. В Минобороны России подчеркивают, что не наносят удары по гражданским объектам
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Офис Президента Украины / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что в результате взрыва в Константиновке (подконтрольная Украине часть Донбасса) погибли 16 человек.

На видео, которое опубликовал Зеленский, видно, что взрыв произошел на рынке. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что число раненых достигло 20, а среди погибших был ребенок. «К сожалению, число погибших и раненых может возрасти», — написал Зеленский.

Ответственность за случившееся Зеленский возложил на российскую сторону, по его словам, удар был нанесен артиллерией. В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что не наносят ударов по гражданским объектам.

Константиновка находится примерно в 20 км к западу от Артемовска.

Зеленский заявил о гибели 16 человек при ударе по Константиновке
Зеленский заявил о гибели 16 человек при ударе по Константиновке

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Артем Филипенок Артем Филипенок
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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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