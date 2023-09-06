Зеленский заявил о гибели 16 человек при ударе по Константиновке
Зеленский заявил о гибели 16 человек при ударе по Константиновке
Украинский президент утверждает, что удар по городу был нанесен артиллерией. В Минобороны России подчеркивают, что не наносят удары по гражданским объектам
Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что в результате взрыва в Константиновке (подконтрольная Украине часть Донбасса) погибли 16 человек.
На видео, которое опубликовал Зеленский, видно, что взрыв произошел на рынке. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что число раненых достигло 20, а среди погибших был ребенок. «К сожалению, число погибших и раненых может возрасти», — написал Зеленский.
Ответственность за случившееся Зеленский возложил на российскую сторону, по его словам, удар был нанесен артиллерией. В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что не наносят ударов по гражданским объектам.
Константиновка находится примерно в 20 км к западу от Артемовска.