Собянин сообщил о сбитых дронах и повреждении башни в «Москва-Сити»

Несколько дронов сбили, но один из них упал на ту же башню в «Москва-Сити», что и во время предыдущей атаки. Собянин сообщил, что поврежден фасад на уровне 21 этажа

Несколько беспилотников вновь попытались атаковать Москву, их сбила ПВО при подлете к городу, сообщил мэр Сергей Собянин. Один из них долетел до «Москва-Сити».

«Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал он в Telegram.

Как пишет ТАСС, звуки взрывов были слышны в районе подмосковного Одинцово и в Переделкино в Новой Москве.

Предыдущая атака дронов на столичный регион произошла в ночь на 30 июля. Два беспилотника попали в небоскребы в «Москва-Сити», сообщал Собянин. ТАСС писао о взрыве в здании по адресу Пресненская наб., 10с2, которое расположено в «IQ-квартале», где находятся Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. По данным агентства, повреждения получила и башня «Око-2», где выбило стекла с первого по четвертый этажи.

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