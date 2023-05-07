На Украине заявили о повреждении промышленного цеха в Николаевской области после взрыва

В Киеве заявили о повреждении цеха в Николаевской области после взрывов

В Николаевской области после взрывов было повреждено промышленное предприятие, заявила пресс-секретарь оперативного объединение «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада».

«Мы увидели попадание в одно из промышленных предприятий, разрушен цех, но жертв нет», — рассказала Гуменюк.

Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил в своем телеграм-канале, что после ночных взрывов было «повреждено три газопровода, линия электропередачи и 14 солнечных панелей», а также пять автомобилей.

В ночь с 6 на 7 мая в Николаевской области Украины прозвучали взрывы. Глава администрации региона Виталий Ким сообщил, что в Николаеве их было три. По данным портала «Политика Страны», взрывы звучали также в Сумской области Украины.

До этого во всех трех регионах, а также в ряде других областей Украины, включая Киев, была объявлена воздушная тревога.

Российское Минобороны неоднократно отчитывалось о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Президент Владимир Путин называл удары ответом на взрыв на Крымском мосту. Власти Украины отрицают причастность к этому.