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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о срыве контратаки ВСУ близ Северска

Минобороны: российские военные сорвали контратаку ВСУ близ Северска
Российские войска также поразили украинские подразделения близ населенных пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Российские военные сорвали контратаку Вооруженных сил Украины на красно-лиманском направлении близ Северска Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.

«Поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики», — говорится в сообщении.

Российские войска уничтожили более 80 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и гаубицу Д-30, заявило ведомство.

На купянском направлении российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям ВСУ близ Гряниковки и Тимковки Харьковской области, а также близ Стельмаховки Луганской народной республики. Близ Новоселовского, Розовки и Артемовки ЛНР, а также Масютовки и Першотравневого Харьковской области пресекли деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп, утверждают в Минобороны. За сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и два пикапа.

На донецком направлении было выведено из строя два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30. Потери ВСУ в живой силе за сутки составили
более 410 украинских военнослужащих и наемников.

На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ близ Никольского и Новополья ДНР, сказали в Минобороны. Кроме того, была пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп близ Владимировки, Мирного и Никольского. За сутки там были уничтожены до 30 украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль, два пикапа, а также два склада боеприпасов подразделений ВСУ близ Новомихайловки ДНР и Гуляйполя Запорожской области.

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На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, а также два автомобиля и самоходная гаубица «Акация».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Минобороны Военная операция на Украине
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
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