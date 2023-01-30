В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской, Полтавской, Сумской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу, следует из данных карты воздушных тревог.

По состоянию на 00:30 мск тревогу отменили в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. К 00:40 она перестала звучать и в Николаевской области. В Харьковской и Днепропетровской областях она продолжает действовать. Сигналы звучали и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Об ударах по региону сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, один из них пришелся на Киевский район Харькова. По предварительным данным, в жилой дом попала ракета С-300, уточнил Синегубов.

С 10 октября 2022 года на Украине регулярно объявляют воздушную тревогу. В этот день российские войска начали наносить удары по энергетической инфраструктуре страны. Президент России Владимир Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

В последний раз российское Минобороны отчитывалось об ударах по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ОПК и транспорта Украины, 27 января. Их нанесли днем ранее.

Накануне в нескольких регионах Украины также объявляли воздушную тревогу. В Николаевской и Одесской областях она звучала два раза за сутки. Также тревога звучала в Кировоградской области.