Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в ДНР

Украинский МиГ-29 (Фото: Сергей Попсуевич / Transport Photo Images / Global Look Press)

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили украинский МиГ-29 в районе города Красноармейск в ДНР, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Кроме того, за сутки перехватили два реактивных снаряда HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу JDAM производства США.

Также были уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная (ЛНР), Новоандреевка, Липовое (ДНР), Мирное, Романовское и Павловка (Запорожская область).

Накануне, 15 ноября, Минобороны отчиталось о сбитом украинском самолете МиГ-29 в районе города Павлоград Днепропетровской области.