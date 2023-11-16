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Военная операция на Украине ,  
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Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский МиГ-29
Украинский МиГ-29 (Фото: Сергей Попсуевич / Transport Photo Images / Global Look Press)

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили украинский МиГ-29 в районе города Красноармейск в ДНР, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Кроме того, за сутки перехватили два реактивных снаряда HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу JDAM производства США.

Также были уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная (ЛНР), Новоандреевка, Липовое (ДНР), Мирное, Романовское и Павловка (Запорожская область).

Минобороны отчиталось о сбитом украинском самолете МиГ-29
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Накануне, 15 ноября, Минобороны отчиталось о сбитом украинском самолете МиГ-29 в районе города Павлоград Днепропетровской области.

Теги
истребители перехват ДНР
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