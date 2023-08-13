Минобороны четвертый раз за день сообщило о сбитом в России дроне ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российские военные пресекли еще одну попытку украинского беспилотника совершить атаку в Белгородской области, сообщило Минобороны России. Беспилотник был сбит около 13:30 мск.

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Это уже четвертая попытка атаки украинскими дрона за день, о которой сообщает военное ведомство. Первая была около 4:00 мск в Белгородской области, вторая — около 11:00 мск там же, третья — около 11:30 мск в Курской области. Все дроны были уничтожены российскими системами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет.

Материал дополняется

