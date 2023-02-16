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Власти Львова сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры

Глава львовской ОВА Козицкий сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры
После удара на объекте начался пожар, его уже потушили. Пострадавших, по словам Козицкого, нет. В ночь на 16 февраля на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images

Во Львовской области Украины в результате удара пострадал объект критической инфраструктуры, начался пожар. Об этом в телеграм-канале заявил глава военной администрации региона Максим Козицкий.

«Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области», — написал он, отметив, что пожар уже потушили и пострадавших в результате происшествия нет.

В ночь с 15 на 16 января на Украине дважды объявляли воздушную тревогу. В первый раз она прозвучала в 00:22 мск в Харьковской области и подконтрольной Киеву части ДНР. Спустя час тревогу отменили. Во второй раз тревога звучала около 04:00 мск на всей территории страны. Примерно в 05:25 мск ее начали отменять. Телеграм-канал издания «Страна» сообщал о взрывах в Полтавском районе столицы Украины и подконтрольном Киеву Краматорске (ДНР). ПВО работала в Николаевской и Херсонской областях, сообщал УНИАН со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября 2022 года. Тогда российская армия начала наносить удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин называл удары ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

Российское Минобороны об ударах по украинской энергетической инфраструктуре в ночь на 16 февраля не сообщало. В последний раз  ведомство отчитывалось о таких ударах несколько дней назад: удары нанесли 10 февраля по объектам энергосистемы Украины, которые обеспечивают работу ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса. В результате работа предприятий была остановлена, говорилось в отчете министерства.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Львовская область критическая инфраструктура Украина
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