Власти Львова сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры

После удара на объекте начался пожар, его уже потушили. Пострадавших, по словам Козицкого, нет. В ночь на 16 февраля на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

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Во Львовской области Украины в результате удара пострадал объект критической инфраструктуры, начался пожар. Об этом в телеграм-канале заявил глава военной администрации региона Максим Козицкий.

«Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области», — написал он, отметив, что пожар уже потушили и пострадавших в результате происшествия нет.

В ночь с 15 на 16 января на Украине дважды объявляли воздушную тревогу. В первый раз она прозвучала в 00:22 мск в Харьковской области и подконтрольной Киеву части ДНР. Спустя час тревогу отменили. Во второй раз тревога звучала около 04:00 мск на всей территории страны. Примерно в 05:25 мск ее начали отменять. Телеграм-канал издания «Страна» сообщал о взрывах в Полтавском районе столицы Украины и подконтрольном Киеву Краматорске (ДНР). ПВО работала в Николаевской и Херсонской областях, сообщал УНИАН со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября 2022 года. Тогда российская армия начала наносить удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин называл удары ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

Российское Минобороны об ударах по украинской энергетической инфраструктуре в ночь на 16 февраля не сообщало. В последний раз ведомство отчитывалось о таких ударах несколько дней назад: удары нанесли 10 февраля по объектам энергосистемы Украины, которые обеспечивают работу ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса. В результате работа предприятий была остановлена, говорилось в отчете министерства.