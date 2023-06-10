В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прозвучали взрывы, сообщает «Суспiльне». Одесские власти сообщают о работе ПВО и призывают оставаться в укрытиях. До этого в регионе объявили воздушную тревогу

В небе над Одесской и Николаевской областями работают системы ПВО, сообщает администрация Одессы в телеграм-канале.

«В результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов. Будьте в укрытиях, не снимайте и не выкладывайте работу ПВО», — говорится в публикации.

«Суспiльне» пишет, что в Одессе прозвучало несколько взрывов. «Страна.ua» передает, что на место взрыва выехала скорая помощь.

До этого в ряде областей Украины, в том числе Одесской, объявили воздушную тревогу.

Воздушную тревогу регулярно объявляют в украинских регионах с октября. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность отрицали.