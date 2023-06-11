Минобороны России сообщило об освобождении из плена 94 военных
Минобороны России: из украинского плена вернулись 94 российских военных
Из украинского плена в результате переговоров освобождены 94 российских военнослужащих, которым «грозила смертельная опасность», сообщило Минобороны России.
Их доставят в медучреждения для лечения и реабилитации. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — заявило министерство.
Власти Украины пока не сообщали об обмене.
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