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Минобороны России сообщило об освобождении из плена 94 военных

Минобороны России: из украинского плена вернулись 94 российских военных

Из украинского плена в результате переговоров освобождены 94 российских военнослужащих, которым «грозила смертельная опасность», сообщило Минобороны России.

Их доставят в медучреждения для лечения и реабилитации. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — заявило министерство.

Власти Украины пока не сообщали об обмене.

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