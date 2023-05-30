Шойгу назвал атаку дронов на Москву террористической акцией

Три беспилотника силами создания помех были сведены с курса и незначительно повредили жилые дома. Минобороны назвало это терроризмом и обвинило в инциденте Киев. Власти Украины отвергли свою причастность

Последствия атаки беспилотников на Москву (Фото: Виталий Смольников / ТАСС)

Атака Москвы беспилотниками была террористической акцией Украины, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Министр подчеркнул, что пострадали гражданские объекты.

«Используя натовское вооружение, киевские власти продолжают наносить удары по социальным объектам, проводят теракты против мирных российских граждан. Наши Вооруженные силы максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков», — сказал Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

Инцидент произошел утром 30 мая. Всего было восемь аппаратов: пять из них сбила система ПВО, остальные потеряли связь с операторами из-за работы средств радиоэлектронной борьбы — таким образом, три устройства отклонились от установленного курса.

Пострадали три дома на юго-западе Москвы, в двух из них эвакуировали жителей пострадавших подъездов. Власти намерены оперативно отремонтировать поврежденные дома, те пострадали незначительно. Два человека обратились за медицинской помощью, но госпитализация им не понадобилась.

Минобороны России обвинило в произошедшем «киевский режим». Киев отверг, что имеет прямую причастность к ситуации. «Это новая реальность, которую предстоит осознать», — оценил «налет эскадрильи» из восьми беспилотников депутат Госдумы Александр Хинштейн.