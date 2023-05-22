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«Укрэнерго» заявила о возобновлении электроснабжения Запорожской АЭС

«Укрэнерго»: линия электропередачи, питающая Запорожскую АЭС, возобновлена
Фото: Victor / Xinhua / Global Look Press
Фото: Victor / Xinhua / Global Look Press

Линию электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС, возобновлена, сообщает энергетическая компания «Укрэнерго» в телеграм-канале.

«Станция переходит на питание украинской энергосистемы», — говорится в сообщении. В компании заявили, что линия передач была обесточена из-за обстрела. В результате были обесточены жители Запорожья. «Энергетики уже возобновили энергоснабжение потребителей по резервным схемам. Выдача мощности электростанции постепенно восстанавливается», — сказали в «Укрэнерго».

22 мая Запорожскую АЭС перевели на резервное питание из-за отключения высоковольтной линии электропередачи. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ее отключил украинский «Энергоатом».

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в этот же день сообщил, что ситуация с ядерной безопасностью на станции крайне неустойчива» и необходимо достичь соглашения по обеспечению безопасности АЭС.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские силы контролируют ее с конца февраля 2022 года. После включения Запорожской области в состав России АЭС передали в государственную собственность. Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах АЭС.

The Washington Post сообщала, что в преддверии украинского наступления Гросси предложит план с участием России и Украины по обеспечению безопасности станции. Он будет предусматривать запрет размещения тяжелой военной техники и военных на станции, запрет на ведение огня с территории АЭС и в ее сторону, а также меры по защите персонала, ее систем безопасности и внешних линий электропередачи.

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Украина энергетика «Укрэнерго» Запорожская АЭС электроснабжение
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