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Власти сообщили об атаке дрона на город с Курской АЭС

Губернатор Старовойт сообщил об атаке дрона на город Курчатов у Курской АЭС
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Беспилотник упал в городе Курчатов Курской области, в котором расположена Курская АЭС, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были. Частичные повреждения получил многоквартирный дом — у него посечены фасад и остекление», — написал глава региона.

В августе прошлого года ФСБ сообщила, что диверсанты подорвали шесть опор линий электропередачи, ведущих к Курской атомной электростанции, что привело к «нарушению технологического процесса функционирования АЭС». В спецслужбе тогда заявили, что силовики усилили охрану объектов атомной энергетики.

Курская АЭС состоит из четырех энергоблоков, последний из которых был запущен в декабре 1985 года. Сейчас функционируют три энергоблока общей мощностью 3 тыс. мВт. По данным «Росэнергоатома», на Курскую АЭС приходится более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья, она обеспечивает энергией большинство промышленных предприятий Курской области. 

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