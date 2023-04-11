Дума приняла закон об электронных повестках и реестре военнообязанных

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Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в законодательство, которые вводят возможность оповещения призывников в электронном виде, единый реестр военнообязанных и ограничение на выезд за границу для уклонистов.

Поправки внесли в Думу накануне, 10 апреля, в законопроект, который изначально начали рассматривать еще в 2018 году, но в итоге год спустя отложили.

Первое нововведение касается повесток, теперь их будут вручать и в электронной форме, а не только лично или через работодателя, как сейчас. Юридическая сила у повесток, переданных любым из перечисленных путей, будет одинаковой.





Второе нововведение — единый реестр военнообязанных. Он будет содержать личные данные таких лиц, включая место проживания и военно-учетную специальность. Информация в реестр будет поступать со смежных государственных ресурсов автоматически.

Третье нововведение — «обеспечительные меры» для тех военнообязанных, кто отказался получать повестку или, например, не выходит на связь. Не явившийся по повестке россиянин будет обязан прийти в военный комиссариат самостоятельно во время следующего призыва в течение двух недель после его начала. В противном случае его ждет ограничение на выезд за границу.

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