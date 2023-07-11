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Шойгу назвал число потерянных Киевом западных танков при контрнаступлении

Шойгу: Украина во время контрнаступления потеряла 17 «Леопардов» и более 26 тыс. военных
В ходе контрнаступления, которое продолжается с начала июня, украинская армия потеряла свыше 26 тыс. военных и 1,2 тыс. единиц техники, в том числе 17 танков Leopard и пять французских колесных танков АМХ, сообщил Шойгу
Уничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ (Фото: РИА Новости)

Российские военные уничтожили с начала контрнаступления Украины более 26 тыс. военных, а также 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Всего с начала контрнаступления, по словам Шойгу, российские военные уничтожили 1244 единицы бронетехники. Среди уничтоженных также 43 американских гаубицы M777 и 46 самоходок из Польши, Франции и США. Российскими средствами ПВО были сбиты 176 снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow. Был уничтожен 21 самолет ВСУ.

Во время контрнаступления «в целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг», добавил Шойгу.

По его словам, это связано с тем, что эффективность показали российские линии обороны, минные заграждения и авиация, что «отмечают западные разведки». Также свою роль сыграло то, что российские военные «продолжают бить высокоточным оружием по резервам ВСУ и поступающей с Запада технике, снижая их наступательный потенциал».

Российское Минобороны отчитывается об отражении атак ВСУ с начала июня. Президент России Владимир Путин уточнял, что украинское контрнаступление началось 4 июня, однако, по его словам, ВСУ не удалось прорвать российский фронт. Он отмечал, что потери украинских войск превышают «классические» показатели «три к одному».

21 июня Путин говорил, что в ходе контрнаступления украинская сторона лишилась более 250 танков и почти 800 бронемашин. Потери ВСУ в живой силе, по оценке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева на 22 июня, составили около 13 тыс. человек.

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В Киеве признавали трудности в ходе контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы», и отмечал, что российские войска оказывают серьезное сопротивление. В начале июля секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил о смене стратегии ВСУ. По его словам, теперь задача украинских сил не продвижение, а «истощение российской армии».

Глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти в статье для Times отмечал, что медленный темп украинского контрнаступления связан с упорством российской армии и с тем, что она находится «в лучшей форме». Кроме того, по словам Галеотти, у российских военных «было время» для создания мощных оборонительных укреплений. Он пишет о так называемой линии Суровикина (генерал армии Сергей Суровикин — замкомандующего группировкой войск в зоне военной операции. — РБК) — обширной сети траншей, минных полей, колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, — предназначенной для замедления любой украинской атаки.

Шойгу назвал число потерянных Киевом западных танков при контрнаступлении
Шойгу назвал число потерянных Киевом западных танков при контрнаступлении

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Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Илья Пламенев Илья Пламенев
Сергей Шойгу Украина контрнаступление Россия танки Leopard
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